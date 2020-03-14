Ціни на найбільших АЗС різко знизилися

Додано: Чет 26 бер, 2020 19:38

Если баррель нефти (159 л.) подешевел на 34$, то соответственно 1 литр - на 0,21$. Для производства 1 литра бензина надо 2,5-3 литра нефти, которые суммарно подешевели на 3х0,21=0,63$ (17грн 64 коп). Таким образом, бензин на АЗС должен был подешеветь приблизительно на 15 - 17 гривен.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.