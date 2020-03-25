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Ищу швею для массового пошива мед.масок
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:30
Ищу опытную швею в Киеве. Для деталей обращаться в Вайбер или телеграм 0997017136
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freeteen
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