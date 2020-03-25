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Ищу швею для массового
пошива мед.масок

Ищу швею для массового пошива мед.масок
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:30

Ищу швею для массового пошива мед.масок

Ищу опытную швею в Киеве. Для деталей обращаться в Вайбер или телеграм 0997017136
freeteen
 
Повідомлень: 1
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