Україна в разі оголошення дефолту втратить доступ до фінансових ресурсів, а державний борг країни при цьому не зникне.
Дивися повний текст Черги безробітних і долар по 40: Гончарук назвав наслідки дефолту для України.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:42
Черги безробітних і долар по 40: Гончарук назвав...
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Дивися повний текст Черги безробітних і долар по 40: Гончарук назвав наслідки дефолту для України.
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:43
"А еще, думая на шаг вперед, я вижу....." - что ж когда был у руля не увидел? Самокат был не той системы?
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:22
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