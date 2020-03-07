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Черги безробітних і долар
по 40: Гончарук назвав...

Черги безробітних і долар по 40: Гончарук назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:42

Черги безробітних і долар по 40: Гончарук назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в разі оголошення дефолту втратить доступ до фінансових ресурсів, а державний борг країни при цьому не зникне.

Дивися повний текст Черги безробітних і долар по 40: Гончарук назвав наслідки дефолту для України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:43

"А еще, думая на шаг вперед, я вижу....." - что ж когда был у руля не увидел? Самокат был не той системы?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:22

  svetoch-10 написав:"А еще, думая на шаг вперед, я вижу....." - что ж когда был у руля не увидел? Самокат был не той системы?

Равнялся на величайшего лидера современности ... Хотя что он мог там увидеть после школы массовок в ток-шоу?!
mvi
 
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