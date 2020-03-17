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Експерт розповів, хто в економіці
найбільше постраждає...

Експерт розповів, хто в економіці найбільше постраждає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:08

Експерт розповів, хто в економіці найбільше постраждає...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив засновник, президент консалтингової компанії "Українська торговельна гільдія" Вадим Непосєдов.

Дивися повний текст Експерт розповів, хто в економіці найбільше постраждає від карантину.
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