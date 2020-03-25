Компанія "Укрнафта" може зупинити виробництво через падіння світових цін на нафту. Про це йдеться в зверненні компанії, опублікованому в Facebook.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:23
"Укрнафта" може зупинитися через падіння цін на нафту
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Дивися повний текст \"Укрнафта\" може зупинитися через падіння цін на нафту.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:23
вообще не жалко! или понижайте свои аппетиты или умрите и освободите место другим
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