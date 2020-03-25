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"Укрнафта" може зупинитися
через падіння цін на нафту

"Укрнафта" може зупинитися через падіння цін на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:23

"Укрнафта" може зупинитися через падіння цін на нафту

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Укрнафта" може зупинити виробництво через падіння світових цін на нафту. Про це йдеться в зверненні компанії, опублікованому в Facebook.

Дивися повний текст \"Укрнафта\" може зупинитися через падіння цін на нафту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:23

вообще не жалко! или понижайте свои аппетиты или умрите и освободите место другим
all27
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