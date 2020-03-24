|
|
BlaBlaCar обмежив кількість пасажирів в авто
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Карпулінговий сервіс BlaBlaCar ввів обмеження кількості пасажирів в автомобільних перевезеннях через карантин в Україні.
Дивися повний текст BlaBlaCar обмежив кількість пасажирів в авто
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94274
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:29
а почему не 1 или 2? где логика?
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4560
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему