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BlaBlaCar обмежив
кількість пасажирів в авто

BlaBlaCar обмежив кількість пасажирів в авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:29

BlaBlaCar обмежив кількість пасажирів в авто

Пропонуємо до обговорення:
Карпулінговий сервіс BlaBlaCar ввів обмеження кількості пасажирів в автомобільних перевезеннях через карантин в Україні.

Дивися повний текст BlaBlaCar обмежив кількість пасажирів в авто.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:29

а почему не 1 или 2? где логика?
Тракторист
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