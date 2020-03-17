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Міжбанк: кілька великих гравців і НБУ зіграли "першу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:37
Пропонуємо до обговорення:
Валютний ринок в четвер, як вже повелося - був залежний від поведінки і курсових завдань кількох великих гравців і самого Нацбанку. Решта клієнтів сьогодні виконали роль масовки і особливо на ситуацію впливати не могли.
Дивися повний текст Міжбанк: кілька великих гравців і НБУ зіграли \"першу скрипку\"
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:37
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