RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: кілька великих гравців
і НБУ зіграли "першу...

Міжбанк: кілька великих гравців і НБУ зіграли "першу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:37

Міжбанк: кілька великих гравців і НБУ зіграли "першу...

Пропонуємо до обговорення:
Валютний ринок в четвер, як вже повелося - був залежний від поведінки і курсових завдань кількох великих гравців і самого Нацбанку. Решта клієнтів сьогодні виконали роль масовки і особливо на ситуацію впливати не могли.

Дивися повний текст Міжбанк: кілька великих гравців і НБУ зіграли \"першу скрипку\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94274
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:37

Чрезвычайная ситуация и карантин: что ждать от курса, золота и банков
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 14.09.13
Подякував: 316 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: спекулянти підтягували котирування "за вуха"
R2 » Чет 26 бер, 2020 07:17
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 08:21
Попаданец
Міжбанк: спекулятивне розгойдування посилиться
R2 » П'ят 20 бер, 2020 11:27
2 191
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 бер, 2020 11:29
Ірина_
Міжбанк: спекулянти продовжать заробляти на страху
R2 » Вів 17 бер, 2020 11:39
6 538
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 10:47
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16517)
26.03.2020 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.