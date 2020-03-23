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Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій у березні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:17
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України 25 березня завершив фінансування пенсій за березень 2020 року.
Дивися повний текст Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій у березні
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:17
Я так понимаю с мая +1000 грн пенсионерам, это +10 млрд в месяц?
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