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Пенсійний фонд збільшив
виплату пенсій у березні

Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій у березні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:17

Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій у березні

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України 25 березня завершив фінансування пенсій за березень 2020 року.

Дивися повний текст Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій у березні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:17

Я так понимаю с мая +1000 грн пенсионерам, это +10 млрд в месяц?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:09

  Zebra написав:Я так понимаю с мая +1000 грн пенсионерам, это +10 млрд в месяц?

А вы оптимист... Посмотрим после апреля...
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:19

Это одноразовая акция
ms217264
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:39

У нас в Умани такой пенсии нет. Все мы получаем ровно 2000 грн. Что в 2019 году так и 2020 . Изменений никаких. А такие цифры видим впервые. Это кто такие пенсии придумал.....или может нас в городе обманывают???!!!!
kisa120587
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:26

1000 грн -це разова виплата,а з 01 травня 2020р пенсія буде проіндексовані на 11%.
yaroslava_mykuliak
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