Пенсійний фонд України 25 березня завершив фінансування пенсій за березень 2020 року.
Дивися повний текст Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій у березні.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:17
Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій у березні
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Дивися повний текст Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій у березні.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:09
Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:39
У нас в Умани такой пенсии нет. Все мы получаем ровно 2000 грн. Что в 2019 году так и 2020 . Изменений никаких. А такие цифры видим впервые. Это кто такие пенсии придумал.....или может нас в городе обманывают???!!!!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:26
1000 грн -це разова виплата,а з 01 травня 2020р пенсія буде проіндексовані на 11%.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:29
Кіса з Умані, як це все місто отримує ровно 2000 грн пенсії, у вас там що, всі працювали одноково на одну зар.плату
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:39
omagkova09
Ну это ж Умань, у них там таки своя специфика... Новый год точно не как у всех, наверное и пенсия специфическая...
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:36
Нас знову обдурюють. Є повідомлення, що перерахунок пенсій буде проводитись лише непрацюючим пенсіонерам. Але ж працюючі мають по 50 років стажу та не з жиру працюють ще, чому іх потрібно карати вони заробили, нехай отримають. Нас і так покарав Тігіпко, знизивши коефіцієнт стажу з 1,3 до 1. Коли вже наїдяться?
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