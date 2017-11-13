На карантин додому виїхало близько 20% українських працівників.
Дивися повний текст З Польщі виїхало 20% українських трудових мігрантів: бізнес просить допомоги у влади.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:47
З Польщі виїхало 20% українських трудових мігрантів:...
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Дивися повний текст З Польщі виїхало 20% українських трудових мігрантів: бізнес просить допомоги у влади.
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:47
Хот где-то хорошие новости хоть на 10% а зарплаты поднимут и\или условия жизни для заробитчан... жаль что не 50% так бы зарплата выросла больше
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