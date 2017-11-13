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З Польщі виїхало 20% українських
трудових мігрантів:...

З Польщі виїхало 20% українських трудових мігрантів:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:47

З Польщі виїхало 20% українських трудових мігрантів:...

Пропонуємо до обговорення:
На карантин додому виїхало близько 20% українських працівників.

Дивися повний текст З Польщі виїхало 20% українських трудових мігрантів: бізнес просить допомоги у влади.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:47

Хот где-то хорошие новости хоть на 10% а зарплаты поднимут и\или условия жизни для заробитчан... жаль что не 50% так бы зарплата выросла больше
yama
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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