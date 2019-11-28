Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:30
У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт.
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:30
Логичный вопрос (его уже не задает только ленивый): сколько из этих 25 млрд. реальных золота или валюты, а не бумажек?)) Оскому уже набили.....
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