RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ не бачать причин
для розмов про дефолт

У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:30

У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94279
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:30

Логичный вопрос (его уже не задает только ленивый): сколько из этих 25 млрд. реальных золота или валюты, а не бумажек?)) Оскому уже набили.....
svetoch-10
 
Повідомлень: 308
З нами з: 21.12.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як... 1, 2
R2 » Суб 01 лют, 2020 07:20
16 1528
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 09:44
dusenko4
Причин для виїзду заробітчан стає менше - Нацбанк 1, 2, 3
R2 » Вів 17 гру, 2019 11:51
21 2537
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 12:02
sopkotomhu
8 причин, через які вам не дадуть кредит в банку
R2 » Чет 28 лис, 2019 12:21
3 237
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 16:19
krstnsegol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24817)
26.03.2020 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.