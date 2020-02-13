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Сервісні центри МВС розширюють список дистанційних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:48
Пропонуємо до обговорення:
В умовах карантину, сервісні центри МВС розширюють список адміністративних послуг, що можуть надаватись дистанційно.
Дивися повний текст Сервісні центри МВС розширюють список дистанційних послуг (інфографіка)
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