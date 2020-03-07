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Лідери ЄС готують "план Маршалла"
для порятунку економіки

Лідери ЄС готують "план Маршалла" для порятунку економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:25

Лідери ЄС готують "план Маршалла" для порятунку економіки

Пропонуємо до обговорення:
Лідери Європейського союзу через пандемію коронавірусу готують пакет заходів стимулювання економіки, подібний "плану Маршалла". Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Politico.

Дивися повний текст Лідери ЄС готують \"план Маршалла\" для порятунку економіки.
R2
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Лишь один план спасет экономику – отменить коронавирус!
ruslan2019
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Как вы там нам говорили. Мы тоже дуже дуже стурбовани ситуацией в Европе.
p_a_l
 
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