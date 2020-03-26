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У Раді доопрацьовують законопроєкт
"другої хвилі" щодо...

У Раді доопрацьовують законопроєкт "другої хвилі" щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:32

У Раді доопрацьовують законопроєкт "другої хвилі" щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України доопрацьовує законопроєкт, що стосується оподаткування доходів фізичних осіб.

Дивися повний текст У Раді доопрацьовують законопроєкт \"другої хвилі\" щодо карантину в частині оподаткування доходів фізосіб.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:32

Что они мутят?
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