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У Раді доопрацьовують законопроєкт "другої хвилі" щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України доопрацьовує законопроєкт, що стосується оподаткування доходів фізичних осіб.
Дивися повний текст У Раді доопрацьовують законопроєкт \"другої хвилі\" щодо карантину в частині оподаткування доходів фізосіб
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:32
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