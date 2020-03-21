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Мінфін підтримує зниження
податку на доходи українців

Мінфін підтримує зниження податку на доходи українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:59

Мінфін підтримує зниження податку на доходи українців

Пропонуємо до обговорення:
Міністер фінансів Оксана Маркарова підтримує ідею зниження ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), але для цього мають бути створені умови.

Дивися повний текст Мінфін підтримує зниження податку на доходи українців.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:59

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savchakandrii80
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