Дистанційна зайнятість в умовах карантину стала для багатьох єдиним доступним варіантом мати заробіток.
Дивися повний текст Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу (інфографіка).
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:34
Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну...
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Дивися повний текст Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу (інфографіка).
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:34
Тестирование ПО, получить квалификацию через 3-4 месяца, очень атуальный совет поиска работы в условиях карантина.
Кто не понял - сарказм.
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