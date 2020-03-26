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Ринок праці в умовах карантину:
як знайти дистанційну...

Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:34

Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну...

Пропонуємо до обговорення:
Дистанційна зайнятість в умовах карантину стала для багатьох єдиним доступним варіантом мати заробіток.

Дивися повний текст Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:34

Тестирование ПО, получить квалификацию через 3-4 месяца, очень атуальный совет поиска работы в условиях карантина.
Кто не понял - сарказм.
egor6508
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