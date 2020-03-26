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В АТБ розповіли, коли відновлять дисконтні продажі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1» розповів генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.
Дивися повний текст В АТБ розповіли, коли відновлять дисконтні продажі
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:01
АТБ давно пора оштрафовать. Самый грязный супермаркет.
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