Про це в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1» розповів генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.
Дивися повний текст В АТБ розповіли, коли відновлять дисконтні продажі.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:01
В АТБ розповіли, коли відновлять дисконтні продажі
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Дивися повний текст В АТБ розповіли, коли відновлять дисконтні продажі.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:42
17 марта возвращался с Франции, билет Париж-Киев стоил 1200 евро на МАУ. Слава богу скайапом за 250 долетел. АТБ, МАУ - отличные компании, не подавитесь от своей жадности.
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