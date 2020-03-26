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Міжбанк: ситуація загострюється. І винні навіть більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Обстановка на валютному ринку загострюється і в цей раз в цьому винні навіть більше політики і уряд, ніж коронавірус і об'єктивні проблеми української економіки. Як завжди - страждають від цього прості люди і малий бізнес.
Дивися повний текст Міжбанк: ситуація загострюється. І винні навіть більше політики
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R2
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:38
боюсь, що влада у своїй тупості наближає момент "пора валіть".
оскільки звідси кудись їм не вийде, то може виникнути ситуація "кого?"
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igorbuda52
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