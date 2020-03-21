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Як купити долар на
гривню дешевше, аніж в...

Як купити долар на гривню дешевше, аніж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:53

Як купити долар на гривню дешевше, аніж в...

Пропонуємо до обговорення:
Прихід коронавірусу створив неабиякий ажіотаж на валютному ринку України. Курс купівлі готівкового долара в обмінниках подекуди перевищує 28 грн/$ й на ринку вже відчутна нестача іноземної валюти.

Дивися повний текст 💵 Як купити долар на гривню дешевше, аніж в обмінниках.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:53

ICU не погана компанія, але ця стаття.. тю-тю чи шо?)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:34

  Rainbow написав:ICU не погана компанія, але ця стаття.. тю-тю чи шо?)

а шо не так?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:46

Дефолт это хорошо, говорили они. Покупайте, облигации внутреннего займа.
serj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:35

Купить, чтобы продать с дисконтом в 25%, нашли дураков... Почему раньше не предлагали?
R_1
 
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