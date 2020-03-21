Як купити долар на гривню дешевше, аніж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:53
Пропонуємо до обговорення:
Прихід коронавірусу створив неабиякий ажіотаж на валютному ринку України. Курс купівлі готівкового долара в обмінниках подекуди перевищує 28 грн/$ й на ринку вже відчутна нестача іноземної валюти.
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💵 Як купити долар на гривню дешевше, аніж в обмінниках
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:53
ICU не погана компанія, але ця стаття.. тю-тю чи шо?)
Rainbow
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:34
Rainbow написав:
ICU не погана компанія, але ця стаття.. тю-тю чи шо?)
а шо не так?
Tabak
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:46
Дефолт это хорошо, говорили они. Покупайте, облигации внутреннего займа.
serj
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:35
Купить, чтобы продать с дисконтом в 25%, нашли дураков... Почему раньше не предлагали?
R_1
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:02
Rainbow Вітаємо, можемо щось уточнити для вас? Все, що написано в матеріалі актуально станом на сьогодні, 27 березня.
ICU-info
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:02
R_1 написав:
Купить, чтобы продать с дисконтом в 25%, нашли дураков... Почему раньше не предлагали?
а если купить с дисконтом 25% а потом получить номинал?
Tabak
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:06
ICU-info
подскажите,пожалуйста,по какому номиналу можно купить? и можно ли купить на вторичном со скидкой,которая сейчас доходит до 30%.
Tabak
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:07
R_1 Можливість дострокового продажу - це перевага, а не недолік ОВДП, які, на відміну від строкового депозиту, ви можете продати в будь-який момент. Але ніхто не змушує продавати ОВДП зі знижкою, ви можете просто чекати погашення паперу з тою дохідністю, з якою ви їх придбали. Окрім того, навпаки можна придбати дисконтні ОВДП й заробити на них додатковий дохід.
ICU-info
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:10
serj
Чому дефолт - це дуже погана ідея для України, писав аналітик ICU Михайло Демків:
https://bit.ly/default-nit
ICU-info
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