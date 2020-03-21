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Як купити долар на гривню дешевше, аніж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:22
Ага-досрочно продать!? А кому,не подскажите?
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galex_184
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:32
galex_184
А чому ви хочете продати?
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ICU-info
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