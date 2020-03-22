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Як купити долар на гривню дешевше, аніж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:22
Ага-досрочно продать!? А кому,не подскажите?
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galex_184
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:32
galex_184
А чому ви хочете продати?
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ICU-info
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:50
"Поле чудес
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vadp9691
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:13
Tabak
Вітаємо! Ви трошки плутаєте - номінал ОВДП завжди 1000 грн. Ринкові ставки знаходяться на рівнях в середньому 15-17% річних по гривні і близько 3,5% річних у валюті. Ставка залежить від обсягу і довжини паперу.
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ICU-info
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:04
vadp9691 написав:
"Поле чудес
В стране дураков.
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sensei
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:47
А где надпись реклама?
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Бывалый
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:32
По материалам ICU.
sensei написав: vadp9691 написав:
"Поле чудес
В стране дураков.
Перестали покупать "иностранные инвесторы" эти... как их правильно... а
блигации или о
блигации?
Расписали... ну прямо "золотая пирамида: B2B Jewelry"
Что с той стало уже всем известно.
ICU - идите ищите буратин в другом месте
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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EKO
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:19
EKO написав:
По материалам ICU.
sensei написав: vadp9691 написав:
"Поле чудес
В стране дураков.
Перестали покупать "иностранные инвесторы" эти... как их правильно... а
блигации или о
блигации?
Расписали... ну прямо "золотая пирамида: B2B Jewelry"
Что с той стало уже всем известно.
ICU - идите ищите буратин в другом месте
Обидно то что таким ничего не будет. Мародеры насытили страну. Они везде где не посмотришь.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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