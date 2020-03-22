RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як купити долар на
гривню дешевше, аніж в...

Як купити долар на гривню дешевше, аніж в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:22

Ага-досрочно продать!? А кому,не подскажите?
galex_184
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 18.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:32

galex_184

А чому ви хочете продати?
ICU-info
 
Повідомлень: 5
З нами з: 27.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:50

"Поле чудес
vadp9691
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:13

Tabak

Вітаємо! Ви трошки плутаєте - номінал ОВДП завжди 1000 грн. Ринкові ставки знаходяться на рівнях в середньому 15-17% річних по гривні і близько 3,5% річних у валюті. Ставка залежить від обсягу і довжини паперу.
ICU-info
 
Повідомлень: 5
З нами з: 27.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:04

  vadp9691 написав:"Поле чудес


В стране дураков.
sensei
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 03.01.11
Подякував: 49 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:47

А где надпись реклама?
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 10.09.11
Подякував: 448 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:32

  sensei написав:
  vadp9691 написав:"Поле чудес


В стране дураков.


По материалам ICU.
Перестали покупать "иностранные инвесторы" эти... как их правильно... аблигации или облигации?
Расписали... ну прямо "золотая пирамида: B2B Jewelry" :mrgreen: Что с той стало уже всем известно.

ICU - идите ищите буратин в другом месте :evil:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6315
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2953 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:19

  EKO написав:
  sensei написав:
  vadp9691 написав:"Поле чудес


В стране дураков.


По материалам ICU.
Перестали покупать "иностранные инвесторы" эти... как их правильно... аблигации или облигации?
Расписали... ну прямо "золотая пирамида: B2B Jewelry" :mrgreen: Что с той стало уже всем известно.

ICU - идите ищите буратин в другом месте :evil:


Обидно то что таким ничего не будет. Мародеры насытили страну. Они везде где не посмотришь.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 15.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
R2 » Суб 28 бер, 2020 10:15
1 12
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 10:16
arturkamd
Черги безробітних і долар по 40: Гончарук назвав...
R2 » Чет 26 бер, 2020 17:42
3 241
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 08:25
igorbuda52
Скільки потрібно економити, щоб купити квартиру...
R2 » Нед 22 бер, 2020 14:18
7 520
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 14:10
vetka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83726)
28.03.2020 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.