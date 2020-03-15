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Що робити, якщо роботодавець
не виплачує зарплату...

Що робити, якщо роботодавець не виплачує зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35

Що робити, якщо роботодавець не виплачує зарплату...

Пропонуємо до обговорення:
Невиплата заробітної плати є посяганням на право на саме життя.

Дивися повний текст Що робити, якщо роботодавець не виплачує зарплату (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35

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arturkamd
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