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Що робити, якщо роботодавець не виплачує зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Невиплата заробітної плати є посяганням на право на саме життя.
Дивися повний текст Що робити, якщо роботодавець не виплачує зарплату (інфографіка)
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R2
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35
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arturkamd
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:31
думаю не конституцией пугать, а на кол садить 100% действует
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vovan_62
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