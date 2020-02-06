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Країни G20 обіцяють виділити 5 трлн дол. на боротьбу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Країни «Великої двадцятки» обіцяють виділити 5 трильйонів доларів США на боротьбу з наслідками пандемії коронавируса, передає ARD.
Дивися повний текст Країни G20 обіцяють виділити 5 трлн дол. на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35
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