Основний попит йде з боку українських компаній.
Дивися повний текст НБУ констатував зміну ситуації на валютному ринку.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:25
НБУ констатував зміну ситуації на валютному ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ констатував зміну ситуації на валютному ринку.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:25
Интересно - кто пишет эти заметки с такими вопиющими безграмотностями??? Перлы "80 млрд долларов" - когда речь, идет вероятно о 80 млн. долларов. "которые покупают валюту для выполнения экспортных контрактов и долговых обязательств." - валюту вообще-то покупают импортеры, а экспортеры обычно продают.
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