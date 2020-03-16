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НБУ констатував зміну
ситуації на валютному ринку

НБУ констатував зміну ситуації на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:25

НБУ констатував зміну ситуації на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
Основний попит йде з боку українських компаній.

Дивися повний текст НБУ констатував зміну ситуації на валютному ринку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:25

Интересно - кто пишет эти заметки с такими вопиющими безграмотностями??? Перлы "80 млрд долларов" - когда речь, идет вероятно о 80 млн. долларов. "которые покупают валюту для выполнения экспортных контрактов и долговых обязательств." - валюту вообще-то покупают импортеры, а экспортеры обычно продают.
agroprompark
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:31

Согласна))))))))))))!!!!
Галина441
 
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