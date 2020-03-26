|
|
Ціни не піднімати: АМКУ рекомендував заморозити тарифи...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет надав трійці найбільших мобільних операторів - ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «лайфселл» - обов'язкові до розгляду рекомендації утриматися від підвищення вартості тарифних планів.
Дивися повний текст Ціни не піднімати: АМКУ рекомендував заморозити тарифи на мобільний зв'язок
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94293
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:34
со вчера у меня тариф Водафона подорожал на 22,2% :）
-
Деньги
-
-
- Повідомлень: 628
- З нами з: 13.06.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|367
|
П'ят 27 бер, 2020 12:47
LOKY
|
|1
|107
|
|
|1
|179
|