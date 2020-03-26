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Ціни не піднімати: АМКУ
рекомендував заморозити тарифи...

Ціни не піднімати: АМКУ рекомендував заморозити тарифи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:34

Ціни не піднімати: АМКУ рекомендував заморозити тарифи...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет надав трійці найбільших мобільних операторів - ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «лайфселл» - обов'язкові до розгляду рекомендації утриматися від підвищення вартості тарифних планів.

Дивися повний текст Ціни не піднімати: АМКУ рекомендував заморозити тарифи на мобільний зв'язок.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:34

со вчера у меня тариф Водафона подорожал на 22,2% :）
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