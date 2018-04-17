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Україні необхідно ухвалити "антиколомойський" закон і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, розміщеному на офіційному сайті МВФ.
Дивися повний текст Україні необхідно ухвалити \"антиколомойський\" закон і запустити ринок землі - МВФ
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