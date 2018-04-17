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Україні необхідно ухвалити
"антиколомойський" закон і...

Україні необхідно ухвалити "антиколомойський" закон і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39

Україні необхідно ухвалити "антиколомойський" закон і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, розміщеному на офіційному сайті МВФ.

Дивися повний текст Україні необхідно ухвалити \"антиколомойський\" закон і запустити ринок землі - МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:09

Нефигово так перед дефолтом запустить рынок земли.
И опять в 18 век с крипаками и правом продажи крипаков..
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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