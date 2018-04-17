Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, розміщеному на офіційному сайті МВФ.
Дивися повний текст Україні необхідно ухвалити \"антиколомойський\" закон і запустити ринок землі - МВФ.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39
Україні необхідно ухвалити "антиколомойський" закон і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні необхідно ухвалити \"антиколомойський\" закон і запустити ринок землі - МВФ.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:09
Нефигово так перед дефолтом запустить рынок земли.
И опять в 18 век с крипаками и правом продажи крипаков..
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:48
Вы еще право первой ночи вспомните
Про 18 век - это, конечно, перебор, но такое давление по поводу рынка земли вызывает вопросы. Ладно бы требовали соблюдения таргетов по инфляции, промпроизводству или ВВП. Но каким образом открытие рынка земли так поможет экономике, что с этим увязывают выдачу кредита - не совсем понятно
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