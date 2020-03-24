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Збільшення дефіциту бюджету не стане на заваді отриманню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:24
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України не вважає, що перегляд урядом бюджету на 2020 рік зі збільшенням дефіциту, не стане на заваді у переговорах з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту.
Дивися повний текст Збільшення дефіциту бюджету не стане на заваді отриманню кредиту від МВФ - Нацбанк
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