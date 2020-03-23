RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ припускає збільшення
кредиту для України за новою...

МВФ припускає збільшення кредиту для України за новою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:44

МВФ припускає збільшення кредиту для України за новою...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Георгієва повідомила в офіційній заяві, розміщеній на сайті МВФ.

Дивися повний текст МВФ припускає збільшення кредиту для України за новою програмою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94298
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:45

Писца вам за пазуху, а не земельной реформы во время кризиса!!!
Галина441
 
Повідомлень: 146
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Угорщина продовжить термін кредиту у 50 мільйонів євро...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 16:46
1 13
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 16:46
Галина441
Збільшення дефіциту бюджету не стане на заваді отриманню...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 16:24
0 16
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 16:24
R2
Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра:...
R2 » Пон 23 бер, 2020 22:56
4 799
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 15:15
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24823)
27.03.2020 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.