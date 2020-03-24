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Угорщина продовжить термін кредиту у 50 мільйонів євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився про продовження кредиту у 50 мільйонів євро від Угорщини на розвиток інфраструктури у прикордонних регіонах, термін якого збігав 2 червня.
Дивися повний текст Угорщина продовжить термін кредиту у 50 мільйонів євро для України — МЗС
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:46
Венгрии деньги не нужны ... бред.
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