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Нацбанк про "коронавірусну
кризу": Ситуація за участю...

Нацбанк про "коронавірусну кризу": Ситуація за участю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:47

Нацбанк про "коронавірусну кризу": Ситуація за участю...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст Нацбанк про \"коронавірусну кризу\": Ситуація за участю МВФ є керованою.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:47

Для этого нужно чтобы часть продажных слуг народа проголосовали в Раде за "антиколомойский" закон.
Подолянин
 
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