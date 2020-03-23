Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст Нацбанк про \"коронавірусну кризу\": Ситуація за участю МВФ є керованою.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:47
Нацбанк про "коронавірусну кризу": Ситуація за участю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк про \"коронавірусну кризу\": Ситуація за участю МВФ є керованою.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:47
Для этого нужно чтобы часть продажных слуг народа проголосовали в Раде за "антиколомойский" закон.
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