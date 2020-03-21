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Україна піднялась в рейтингу
економічної свободи на 13...

Україна піднялась в рейтингу економічної свободи на 13...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:55

Україна піднялась в рейтингу економічної свободи на 13...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Індексу економічної свободи, який склала Heritage Foundation.

Дивися повний текст Україна піднялась в рейтингу економічної свободи на 13 позицій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:56

вводим 5.10 и будет 1 первое место
arthurgnk
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