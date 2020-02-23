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Американський фінансист заробив
велику суму на падінні...

Американський фінансист заробив велику суму на падінні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:23

Американський фінансист заробив велику суму на падінні...

Пропонуємо до обговорення:
Жодна людина в світі не отримала стільки користі від наслідків пандемії, як американський інвестор Білл Екман.

Дивися повний текст Американський фінансист заробив велику суму на падінні фондових ринків.
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