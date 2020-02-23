Жодна людина в світі не отримала стільки користі від наслідків пандемії, як американський інвестор Білл Екман.
Дивися повний текст Американський фінансист заробив велику суму на падінні фондових ринків.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:23
Американський фінансист заробив велику суму на падінні...
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Дивися повний текст Американський фінансист заробив велику суму на падінні фондових ринків.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:23
старый анекдот: в гибели Титаника виноваты евреи. Как? Почему? Ну а кто виноват: лоцман, боцман и, в конце концов, айсберг！
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