Економіка України краще готова до кризи і її падіння буде на рівні інших країн.
Дивися повний текст Економіка України краще готова до кризи і її падіння буде на рівні інших країн.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:27
Економіка України краще готова до кризи і її падіння...
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Дивися повний текст Економіка України краще готова до кризи і її падіння буде на рівні інших країн.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:28
что значит лучше готова? Точка отсчета от слова <лучше> или от слова <готова>?
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