RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економіка України краще готова
до кризи і її падіння...

Економіка України краще готова до кризи і її падіння...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:27

Економіка України краще готова до кризи і її падіння...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України краще готова до кризи і її падіння буде на рівні інших країн.

Дивися повний текст Економіка України краще готова до кризи і її падіння буде на рівні інших країн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94302
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:28

что значит лучше готова? Точка отсчета от слова <лучше> или от слова <готова>?
Деньги
 
Повідомлень: 631
З нами з: 13.06.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], nik20100 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрнафта" може зупинитися через падіння цін на нафту
R2 » Чет 26 бер, 2020 18:23
4 160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 19:44
Попаданец
МВФ припускає збільшення кредиту для України за новою...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 16:44
0 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 16:44
R2
Заборона на виїзд із України і дистанція в 1,5 метра:...
R2 » Пон 23 бер, 2020 22:56
4 806
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 15:15
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.