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Кількість безробітних в Україні в період карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:48
Пропонуємо до обговорення:
Таку оцінку озвучив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
Дивися повний текст Кількість безробітних в Україні в період карантину збільшилася до 2,2 млн осіб
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:48
абсолютно пустая цифра, тем более что карантин продлен еще на месяц
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П'ят 27 бер, 2020 15:39
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