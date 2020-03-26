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Кількість безробітних в
Україні в період карантину...

Кількість безробітних в Україні в період карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:48

Кількість безробітних в Україні в період карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Таку оцінку озвучив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Дивися повний текст Кількість безробітних в Україні в період карантину збільшилася до 2,2 млн осіб.
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абсолютно пустая цифра, тем более что карантин продлен еще на месяц
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