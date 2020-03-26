Таку оцінку озвучив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
Дивися повний текст Кількість безробітних в Україні в період карантину збільшилася до 2,2 млн осіб.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:48
Кількість безробітних в Україні в період карантину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість безробітних в Україні в період карантину збільшилася до 2,2 млн осіб.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:20
100% цифры "ниочем". Процентов 30 и раньше работали неофициально. Сейчас миллиона два вернувшихся заробитчан к ним добавилось.
Еще месяц посидим и треть сферы обслуживания и общепита после карантина снова просто не откроется.
Сейчас проще посчитать кто сейчас имеет работу, их число явно меньше тех кто без нее.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:06
Re: Кількість безробітних в Україні в період карантину...
Набор слов, думаю, уровень безработицы на сейчас минимум половина трудоспособного населения.
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