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Кількість безробітних в
Україні в період карантину...

Кількість безробітних в Україні в період карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:48

Кількість безробітних в Україні в період карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Таку оцінку озвучив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Дивися повний текст Кількість безробітних в Україні в період карантину збільшилася до 2,2 млн осіб.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:48

абсолютно пустая цифра, тем более что карантин продлен еще на месяц
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:20

  Деньги написав:абсолютно пустая цифра, тем более что карантин продлен еще на месяц

100% цифры "ниочем". Процентов 30 и раньше работали неофициально. Сейчас миллиона два вернувшихся заробитчан к ним добавилось.
Еще месяц посидим и треть сферы обслуживания и общепита после карантина снова просто не откроется.
Сейчас проще посчитать кто сейчас имеет работу, их число явно меньше тех кто без нее.
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EKO
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:06

Re: Кількість безробітних в Україні в період карантину...

Набор слов, думаю, уровень безработицы на сейчас минимум половина трудоспособного населения.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:42

  esaul написав:Набор слов, думаю, уровень безработицы на сейчас минимум половина трудоспособного населения.


Я не люблю чрезмерно оптимистические прогнозы, которыми фонтанировал интернет что после майдана в 2005 году, что перед выборами 2014 года, но и обещания апокалипсиса без каких-либо фактов - это тоже не дело.
Скажите, пожалуйста, у вас есть цифры, на основании которых вы делаете свои докадки? Например, какие-то исследования уровня безработицы в Киеве, Днепре, Львове или каких-то еще городах? Или хотя бы усредненные данные по Украине в целом?
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