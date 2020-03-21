Про це повідомив голова обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький в Facebook.
Дивися повний текст Антимонопольники порушили справу через стрибок цін у Києві: хто в списку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:05
Антимонопольники порушили справу через стрибок цін у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антимонопольники порушили справу через стрибок цін у Києві: хто в списку.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:05
Знакомый алгоритм. Магазины поднимают цены, чтобы монопольно срубить бабла. АМКУ их штрафует и этим отпускает грех. Магазины поднимают цены ещё больше, чтобы отбить расходы на штраф. Все счастливы.
|