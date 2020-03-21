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Антимонопольники порушили
справу через стрибок цін у...

Антимонопольники порушили справу через стрибок цін у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:05

Антимонопольники порушили справу через стрибок цін у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький в Facebook.

Дивися повний текст Антимонопольники порушили справу через стрибок цін у Києві: хто в списку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:05

Знакомый алгоритм. Магазины поднимают цены, чтобы монопольно срубить бабла. АМКУ их штрафует и этим отпускает грех. Магазины поднимают цены ещё больше, чтобы отбить расходы на штраф. Все счастливы.
moveton
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