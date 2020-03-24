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АМКУ за 2019 рік наклав
штрафів майже на 9 мільярдів

АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:44

АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Дивися повний текст АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів.
R2
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сколько наложил мало интересно, сколько реально получил бюджет?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:04

Амку в сегодняшнем виде и составе совершенно бесполезная коррумпированная структура.
sena_2008atp
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