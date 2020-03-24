Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Дивися повний текст АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:44
АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів
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Дивися повний текст АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:04
Амку в сегодняшнем виде и составе совершенно бесполезная коррумпированная структура.
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